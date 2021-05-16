Во Владимирской области подтвержден 51 новый случай заражения коронавирусом

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, наибольшее количество заражений снова зарегистрировано во Владимире — здесь подтверждено 10 новых случаев. На втором месте Гусь-Хрустальный район, где подтверждено семь заражений, на третьем — Ковровский район с пятью новыми заболевшими.

В Муромском и Александровском районе за сутки подтверждено по четыре новых заражения коронавирусом, в Петушинском, Кольчугинском и Вязниковском районах по три, в Киржачском, Юрьев-Польском, Камешковском, Меленковском и Суздальском районах по два, в Собинском и Селивановском районах по одному случаю.

Таким образом, на территории Владимирской области с начала эпидемии официально подтверждено 32795 случаев заражения коронавирусной инфекцией.