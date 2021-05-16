В Гороховце ураганом снесло часть кровли районной больницы

Фото: администрация Гороховецкого района

Как сообщает администрация Гороховецкого района, в настоящее время аварийно-восстановительные бригады заняты устранением возникших аварий, связанных с бушевавшей 15 мая стихией. В том числе восстанавливается электро и водоснабжение.

В Гороховце свирепый ветер повалил деревья, оборвал электрические провода, повредил кровли как многоквартирных, так и частных домов.

В частности, серьезно пострадали крыши двух домов на улице Братьев Бесединых, а также крыша части здания районной больницы, откуда кровлю буквально сдуло. Помимо прочего, здесь же соснами был перегорожен выезд машинам скорой помощи, расчистку начали сразу же.

В связи с проводимыми работами власти Гороховца просят жителей сохранять спокойствие -в ближайшее время последствия стихии обещают устранить.

Кстати, Муром тоже зацепило ураганом — здесь были повалены деревья и столбы.