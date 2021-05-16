Житель Гусь-Хрустального из-за развода лишился всех средств к существованию

На днях Владимирский областной суд подтвердил решение Гусь-Хрустального городского суда, который признал недействительным брачный договор, заключенный в 2018 году между теперь уже бывшими мужем и женой.

Как сообщает Гусь-Хрустальный городской суд, с иском обратился муж, который после развода лишился автофургона, посуды, инструментов, мебели и прочих вещей, совместно нажитых в период брака. Фургон и инструменты нужны мужчине по работе, а потому после ухода от жены ему стало просто нечем зарабатывать на жизнь.

Суд установил, что согласно договору все вещи, нажитые супругами, уходили жене, если они разведутся по вине мужа. В итоге вышло так, что именно супруг подал на развод, так что жена у него все забрала.

Первая инстанция рассмотрела дело и пришла к выводу, что условия брачного договора ставят мужчину в крайне неблагоприятное положение, лишая его всего, что они нажили с женой. Поэтому договор в части фургона, посуды, мебели и ряда других вещей был признан недействительным. Супруга подавала апелляцию, но безуспешно. Решение горсуда Гусь-Хрустального вступило в законную силу.