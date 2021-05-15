Во Владимире загорелась гостиница «Золотое кольцо»

Пожар в гостинице "Золотое кольцо" тушили 34 спасателя Фото: ГУ МЧС по Владимирской области

15 мая в 19:30 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о задымлении в здании гостиницы. Как оказалось, дым заполнил подвал, но еще до приезда пожарных администрация гостиницы эвакуировала из здания 150 человек, в том числе четверо детей. Пожарные оперативно локализовали и ликвидировали пожар на площади пять квадратных метров и не дали огню распространиться по всей площади подвала. Справиться с огнем помогали одиннадцать машин и 34 человека. Пламя уничтожило спальные принадлежности в комнате отдыха персонала. Погибших и пострадавших нет. Дознаватели МЧС России устанавливают причину произросшего.