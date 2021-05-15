Во Владимирской области к 1 сентября откроют две новых школы

В регионе в новом учебном году откроется две новых школах – в Камешково и во владимирском микрорайоне Коммунар. Работы по объектам вышли на финишную прямую. Так, строительная готовность Камешковской школы на 675 мест составляет уже 97 процентов, школы на 1100 мест в Коммунаре – 82 процента. Также в Коврове стартует строительство школы на 1100 мест, уже подписан контракт с подрядной организацией.

- В этом году будет обновлена материально-техническая база двух коррекционных школ. В 30 школах на селе и в малых городах 17 муниципальных образований будут созданы «Точки роста», а на базе Муромского лицея №1 появится первый в регионе школьный «Кванториум», − сообщила директор департамента образования Ольга Беляева.

Также в этом году строят детские сады в Коммунаре и на улице Тихонравова во Владимире, рассчитанные на 108 мест каждый, а в Доброграде строится частная школа.