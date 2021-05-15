В Коврове появилась школа имени Героя Советского Союза Павла Ранжева

Ковровской средней школе №5 присвоили имя героя, торжественная церемония, на которой гости и школьники посадили аллею из кустов сирени в рамках Всероссийской акции «Сад памяти», состоялась 14 мая. Решение о присвоении школе имени Героя было принято Советом народных депутатов города Коврова, кстати, признанного самым патриотичным городом региона по итогам прошлого года, еще 31 марта, но торжественное мероприятие решили приурочить ко Дню Победы. Напомним, что имя Павла Ранжева со школой №5 связано еще с советских времен. На протяжении долгого времени пионерская дружина школа носила его имя, а рядом со школой находится улица, названная его именем. Герой Советского Союза Павел Константинович Ранжев (1918–1977 гг.) родился, учился и большую часть жизни работал в Коврове. Гвардии лейтенант, командир самоходной артиллерийской установки 383-го гвардейского тяжелого самоходного артиллерийского полка 9-го механизированного корпуса 3-й гвардейской танковой армии 1-го Украинского фронта отличился в боях при штурме Берлина в апреле 1945 года. Когда 30 апреля вражеским снарядом его САУ была подбита, экипаж под командованием Ранжева под огнем противника устранил повреждения и снова вступил в бой, уничтожив танк, 3 орудия и группу фашистов. 27 июня 1945 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

- В Ковров вернулись с войны живыми четыре Героя Советского Союза. Так получилось, что все наши Герои работали на заводе им. Дегтярева. И каждый год 9 мая после парада Победы прямо с площади заходили к нам домой «на чай», - вспоминает Валентина Лисина, дочь героя.