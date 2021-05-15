Во Владимире полторы тысячи горожан пробежали эстафету

В областной столице прошел традиционный спортивный праздник, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В этом году праздник включал в себя легкоатлетическую эстафету, велопарад, забеги на беговелах, роликовых коньках и лыжероллерах, а также элементы мотоджимхана — это спортивное испытание, в котором мотоциклисты соревнуются на самое быстрое маневрирование на асфальтовой площадке среди искусственных препятствий-конусов. Начался спортивный праздник с соревнований лыжероллеров, в котором приняли участие только подготовленные спортсмены. Абсолютным победителем среди мужчин стал Александр Ляпанов, среди женщин Ульяна Обухова. Малыши традиционно соревновались на беговелах, среди крох младше двух лет победителем стал Всеволод Бородинский, до 3-х лет - Олег Глазков. Первое место среди 4-летних спортсменов у Даниила Мельниченко, а 5-летняя Варвара Гусева завоевала золото в своей возрастной группе. Соревнования на роликовых коньках в этом году прошли в шести возрастных категориях — 3-4 года, 5-6 лет, 7-8 лет, 9-11 лет, 12-14 лет и 15-17 лет, а также среди семейных команд - в забеге «Мама, папа, я - роллеров семья!». Победителями стали Елизавета Степанова, Анастасия Крысенкова, Анна Александрова и Марк Кехтер, Мария Коммисарова и Максим Ефремов, Анастасия Уткина, Выктория Бутымова и Тимофей Бахмутский. Все участники забега «Мама, папа, я - роллеров семья!» получили грамоты и подарки от организаторов. В этом году маршрут легкоатлетической эстафеты, в которой приняло участие полторы тысячи человек, протяженностью 1650 метров прошел по Лыбедской магистрали и состоял из семи этапов. Победителями среди школьников стали ребята из 25 и 39 школ, а также лицея №14.