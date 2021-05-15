Во Владимирской области в ближайшие несколько часов ожидают грозу

По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца дня и вечером во Владимире и области ожидается гроза с дождём, усиление южного ветра. Порывы ветра могут достигать 15-18 метров в секунду. Как отмечают в ГУ МЧС России по Владимирской области, такая непогода повышает риски возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, аварий на объектах энергоснабжения, нарушением в работе водоотводящих систем дождевых стоков, увеличением количества аварий на трассах местного и федерального значения, повреждения сельскохозяйственных культур. Жителям не рекомендуется оставлять автомобили под ветхими деревьями и слабоукрепленными конструкциями.