Во Владимирской области на 15 мая еще 54 человека заболели коронавирусом

За прошедшие сутки 15 мая в регионе лабораторно подтверждено 54 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, распределившихся так: 11 случаев во Владимире, 6 - в Гусь-Хрустальном, 5 - в Муромском, 5 - в Петушинском, 4 - в Александровском, 4 - в Киржачском, 3 - в Ковровском, 3 - в Собинском, 3 - в Юрьев-Польском, 2 - в Кольчугинском, 2 - в Вязниковском, 2 - в Камешковском, 2 - в Меленковском, 1 - в Суздальском, 1 - в Селивановском. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 32 744 случая заболевания коронавирусом, из них 7501 случай во Владимире, 3978 - в Гусь-Хрустальном, 3601 – в округе Муром, 2346 - в Ковровском, 2062 - в Александровском, 1919 - в Петушинском, 1458 - в Кольчугинском, 1375 - в Юрьев-Польском, 1274 - в Вязниковском, 1237 - в Суздальском, 1018 - в Собинском, 1014 - в Киржачском, 904 - в Меленковском, 737 - в Гороховецком, 727 - в Камешковском, 692 - в Селивановском, 501 - в Судогодском, 400 в городе Радужном.