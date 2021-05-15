В Вяткино построят новые очистные сооружения

Как отмечают в областной администрации, Проблема очистки сточных вод в Вяткино существует давно, но проектную документацию разработали только в прошлом году. Сейчас на строительство новых очистных сооружений, которые заменят старые, мощность которых составляла 400 кубометров в сутки, из областного бюджета выделили 162 миллиона рублей. Контракт на выполнение работ заключен в марте 2021 года. На участке уже выполнены подготовительные работы: он очищен от деревьев, готовится котлован. Работы подрядчик – московская компания «ТДМ» - планирует завершить в ноябре этого года.

- Новые очистные сооружения будут иметь мощность в два раза больше прежних, и это позволит продолжить развитие территории: можно будет рассчитывать строительство новых жилых домов, социальных объектов. Причем, не только в Вяткино, но и в других близлежащих населённых пунктах Судогодского района, − отметила директор областного департамента ЖКХ Елена Семенова.