В Коврове загорелся магазин на первом этаже многоэтажки

Пожар в продуктовом магазине в Коврове Фото: ГУ МЧС по Владимирской области

Сообщение о пожаре в продуктом магазине на улице Либерецкая в Коврове поступило в Главное управление МЧС России по Владимирской области 07:44 15 мая. Когда приехали пожарные, из магазина, расположенного на первом этаже многоквартирного дома, валил черный дым. Пожарные в дыхательных аппаратах проникли в задымленное помещение и оперативно ликвидировали пожар на площади три квадратных метра. Сгорела внутренняя отделка и имущество магазина. Погибших и пострадавших, к счастью, нет. К ликвидации пожара от МЧС привлекалось шесть машин и двадцать человек спасателей. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.