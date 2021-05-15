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Происшествия15 мая 2021 9:23

В Коврове загорелся магазин на первом этаже многоэтажки

Огонь занялся рано утром 15 мая
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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Пожар в продуктовом магазине в Коврове

Пожар в продуктовом магазине в Коврове

Фото: ГУ МЧС по Владимирской области

Сообщение о пожаре в продуктом магазине на улице Либерецкая в Коврове поступило в Главное управление МЧС России по Владимирской области 07:44 15 мая. Когда приехали пожарные, из магазина, расположенного на первом этаже многоквартирного дома, валил черный дым. Пожарные в дыхательных аппаратах проникли в задымленное помещение и оперативно ликвидировали пожар на площади три квадратных метра. Сгорела внутренняя отделка и имущество магазина. Погибших и пострадавших, к счастью, нет. К ликвидации пожара от МЧС привлекалось шесть машин и двадцать человек спасателей. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.

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