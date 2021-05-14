Во Владимире трое студентов колледжа обезвредили хулигана с ножом

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, 13 мая в ходе торжественной церемонии, посвященной празднованию 800-летия святого благоверного князя Александра невского начальник УМВД генерал-майор Василий Кукушкин и ветеран Великой Отечественной войны, полковник в запасе Анатолий Гаврилов вручили почетные грамоты студентам Владимирского авиамеханического колледжа Егору Малафееву, Денису Балычину и Владиславу Савину.

В минувшем апреле молодые люди находились в одном из дворов Владимира, когда там появился агрессивный мужчина с ножом в руках, не реагирующий на замечания окружающих.

К месту инцидента владимирцы вызвали наряд полиции, но приехавшие стражи порядка обнаружили, что нарушителя уже скрутили — Анатолий, Денис и Владислав выбили у хулигана нож и удерживали его до прибытия полицейских. Таким образом, благодаря парням никто из людей не пострадал.

Впоследствии на задержанного был составлен административный протокол за мелкое хулиганство.