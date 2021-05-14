В Муромском районе сняли карантин по африканской чуме свиней

Указом губернатора 13 мая в деревне Макаровка Муромского района снят карантин по африканской чуме свиней, объявленный в середине апреля. Напомним, дачники обнаружили около деревни полуразложившиеся трупы свиней, анализ показал, что все они болели африканской чумой свиней. От заразной болезни не существует лекарств и вакцин, зато ее легко подхватывают дикие и домашние свиньи всех пород, поэтому требуется проявлять осторожность, столкнувшись с ним. Трупы сожгли, место дважды дезинфицировали, а в окрестностях объявили карантин. Но новых заболевших не выявили