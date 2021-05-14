Во Владимирской области ожидается сильный дождь с грозой

Как сообщает региональное ГУ МЧС по сведениям Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 3-6 часов на всей территории Владимирской области может начаться сильный дождь, местами пройдут грозы. Также возможен град.

Ветер будет дуть юго-восточный, его порывы при грозе могут достигать 15-17 метров в секунду.

В связи с ухудшением погоды жителям и гостям региона рекомендовано быть осторожнее и не оставлять автомобили под ветхими деревьями и конструкциями. В случае возникновения чрезвычайных происшествий следует немедленно звонить в экстренные службы по телефонам «01», «101» или «112».