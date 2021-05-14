Новые поликлиники построят в Собинке и Струнино

Во Владимирской области в этом году потратят 1,2 миллиарда рублей на капремонт медучреждений. На эти средства планируется отремонтировать девять ФАПов в Вязниковском, Гороховецкуом, Меленковском и Гусь-Хрустальном районах, две амбулатории в Гусь-Хрустальном и Александровском районе, Иваново-Эсинскую поликлинику Ковровского района. Также планируется построить новые ФАПы в селе Патакино Камешковского района, в селе Григорово и деревне Толстиково Меленковского района. Капитальный ремонт стартовали в инфекционном отделении Кольчугинской центральной районной больницы. В Киржачской районной больнице начались реконструкция поликлиники и капремонт лифта. Современные поликлиники в этом году начнут строить в Собинке и Струнино, масштабная реконструкция Ковровской районной больницы. В Кольчугинской ЦРБ обновят хирургический корпус и дневной стационар в акушерском отделении. Капремонты пройдут в дневном стационаре Собинской районной больницы и поликлинике Петушинской районной больницы. Также в этом году первичное звено медицины получит новое оборудование и 70 автомобилей, 28 из которых уже поступили.