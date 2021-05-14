Ковровчанка ложно обвинила полицейских в избиении ее мужа

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, на днях было возбуждено уголовное дело, обвиняемой по которому проходит 60-летняя жительница Коврова.

По версии следствия, 17 марта нынешнего года дама пришла в ковровский отдел полиции и написала заявление на сотрудников полиции, которые якобы причинили ее мужу телесные повреждения, высказали угрозы и увезли в неизвестном направлении.

Однако Следком выяснил, что ситуация в указанный заявительницей день складывалась иначе: полицейских вызвали по месту жительства супругов из-за дебоша мужа, который, увидев появившийся наряд, принялся биться головой о стену и перила, дабы уклониться от привлечения к административной ответственности. Жена отлично знала, что муж сам себе нанес повреждения, однако это не помешало ей совершить оговор, даже будучи предупрежденной об ответственности за дачу ложных показаний.

Теперь женщина стала фигурантом уголовного дела по статье «Заведомо ложный донос». Расследование уголовного дела продолжается.