В Суздальском районе поймали бешеную енотовидную собаку

Эпизоотический очаг бешенства обнаружили на территории земельного участка СНТ «Актер» муниципального образования Новоалександровское Суздальского района. Заболевание установлено у енотовидной собаки. Как отмечают в региональном Роспотребнадзоре, ситуация по бешенству среди животных в области остается напряженной, активизация природных очагов приводит к вовлечению в эпизоотический процесс домашних и сельскохозяйственных животных, что в свою очередь повышает риск инфицирования людей. Так карантин по бешенству животных объявили и в деревне Ботулино Гороховецкого района. Роспотребнадзор рекомендует соблюдать правила содержания домашних животных, проводить их учет, регистрацию и вакцинацию, обеспечить карантинирование подозрительных на бешенство животных, проводить мероприятия по отлову безнадзорных животных и организации мест их содержания, приобретать животных только в специализированных организациях при наличии ветеринарного освидетельствования, обязательно вакцинировать их против бешенства, избегать контактов с безнадзорными животными. В случае укуса неизвестным животным незамедлительно обращаться за оказанием антирабической помощи.