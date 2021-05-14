В Юрьев-Польском экс-глава социального центра для детей присвоил 775 тысяч рублей

Как сообщает прокуратура Владимирской области, на днях Юрьев-Польский районный суд вынес обвинительный приговор бывшему директору социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.

Мужчину обвиняли в трех эпизодах присвоения денег центра, совершенных им в ноябре и декабре 2019 года.

Как установлено судом, в ноябре он изготовил поддельный договор подряда на изготовление сметной документации, сам же его подписал от имени подрядчика и затем получил в бухгалтерии 93 тысячи рублей.

В конце декабря того же года директор заключил со знакомыми бизнесменами еще один «липовый» договор на поставку компьютеров на сумму в 140 тысяч рублей, но на самом деле купил оргтехнику за 68 тысяч, а разницу забрал себе.

Третий эпизод также произошел в декабре 2019 года, когда директор центра по очередному фиктивному договору на покупку гаража из сэндвич-панелей положил в свой карман 540 тысяч казенных рублей.

В общей сложности он присвоил 775 тысяч рублей, а все необходимые документы подписывал сам. В ходе следствия экс-руководитель социального учреждения полностью возместил ущерб.

С учетом всех обстоятельств дела, суд приговорил его к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Приговор в законную силу не вступил.