Бывшему гендиректору "Владимиртеплогаза" продлили срок задержания

Октябрьский районный суд города Владимира после ходатайства регионального Следкома продлил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего генерального директора ООО "Владимиртеплогаз" Александра Королева.

13 мая 2021 года срок содержания Королева под стражей продлен на 1 месяц 29 суток, а всего до 7 месяцев 26 суток, то есть по 18 июля 2021 года включительно.

Напомним, что Александр Королев обвиняется в присвоении растрате средств предприятия ООО "Владимиртеплогаз" в тот момент, когда он пребывал в должности генерального директора компании. По версии следствия в 2020 году он подписал приказ о выплате себе и иным работникам организации, входящим в систему бонусирования, годового вознаграждения по итогам работы за 2019 год на общую сумму 3 030 335 рублей 75 копеек. Это следователи считают ущербом предприятию в особо крупном размере.