Владимирцев приглашают в "Патриарший сад" на день открытых дверей

15 мая станция юных натуралистов "Патриарший сад" приглашает на день открытых дверей. Он будет интересен родителям детей от 5 лет. Родители увидят педагогов и смогут подобрать интересный досуг для ребенка на время летних каникул. Детей ждут творческие мастер-классы в рамках проекта "Вишневый цвет".

В 10.30, 11.30, 12.30 гостей ждут обзорные экскурсии по саду. Сотрудники покажут посетителям самые интересные и красивые растения с разных уголков мира, а также современный учебный корпус.

В 11, 12 и13 часов пройдут экскурсии в оранжерею. Также в 11 часов начнется концерт, посвященный цветению вишни.

Специальные гости Патриаршего сада - семейный центр "Мамина радость". Для мам с детьми 0+ будут специальные мастер-классы:

В 12.00 - мастер-класс по позированию для женщин. Фотографа Екатерина Богданова раскроет мамам секреты успешной фотосессии. В финале мастер-класса каждая участница получит от Екатерины небольшой фотосет в цветущих садах, чтобы отработать навыки позирования и сделать красивые кадры.

В 13.00 руководитель семейного клуба “Мамина радость” Василина Ионова проведет мастер-класс по изготовлению украшений для волос из живых цветов. Все материалы предоставляются.

С 10 до 13 часов вход свободный.