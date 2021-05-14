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Происшествия14 мая 2021 14:04

Во Владимире москвич украл машину друга и сдал ее в пункт приема металла

На днях уголовное дело по факту кражи было передано на рассмотрение в суд
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, преступление было совершено в марте минувшего года.

По версии следствия, к жителю Владимира в гости приехал друг из соседнего региона, который тайком стащил из его куртки ключи от автомобиля, который владимирец использовал для перевозки материалов на стройки. После этого приятель сел в авто и увез его в Московскую область, где сдал в пункт приема металлолома.

Сумма ущерба составила 20 тысяч рублей. Подозреваемого вычислили и задержали оперативники. Мужчина не стал отпираться и сознался в краже.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в суд.

Криминал