В Гусь-Хрустальном наркоман стащил наркотики у организаторов закладок

Как сообщает прокуратура Владимирской области, на днях Гусь-Хрустальный городской суд осудил за незаконный оборот наркотиков 39-летнего муромлянина.

Суд установил, что в октябре минувшего года жителю города на Оке поступило предложение заняться сбытом наркотиков через закладки.

По договоренности, муромлянин сам должен был получать крупные партии наркотических средств через закладки, после чего фасовать их и уже сам делать более мелкие закладки. Однако мужчина сам был зависимым от наркотиков, а денег на их покупку у него не было, так что он решил часть запрещенных веществ из крупной закладки присвоить себе.

Получив в октябре того же года координаты очередного тайника, он присвоил себе 17 граммов героина для личного употребления, но был задержан на территории Гусь-Хрустального района полицейскими.

С учетом всех обстоятельств дела суд приговорил муромлянина к 3 годам 2 месяцам колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.