В Собинском районе заложили плодово-ягодный сад

фото Россельхозцентра

Специалисты владимирского филиала Россельхозцентра организовали и провели благотворительную социальную акцию. На территории Арбузовского интерната в Собинском районе агрономы разбили большой сад.

Там было высажено 16 кустов жимолости, 7 кустов черной, красной и розовой смородины, 4 куста крыжовника, по 7 саженцев вишни и сливы, 5 яблонь и 5 груш. Весь сортовой материал был выращен в питомниках Владимирской области – в Муромском и Меленковском районах. Чтобы саженцы лучше прижились на новом месте, специалисты Россельхозцентра также привезли необходимые удобрения.

– Теперь, когда сад заложен, подопечным интерната осталось только поливать его и грамотно за ним ухаживать. Мы со своей стороны им в этом обязательно поможем: будем консультировать, приезжать на обследования насаждений, предоставим схему внесения удобрений и так далее. Мы намерены и дальше сопровождать этот наш социальный проект, – подчеркнула руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Владимирской области Марина Олимова.

Начальник отдела семеноводства владимирского филиала Россельхозцентра Яна Балахнина рассказала, что в новом саду есть саженцы и ранних, и поздних сортов. Некоторые яблоки и груши при желании можно будет даже закладывать на хранение – они способны пролежать до следующего урожая.

Ожидается, что смородину, жимолость и крыжовник воспитанники интерната смогут попробовать уже на следующий год, а вот первые яблоки, груши, вишни и сливы будут примерно через три года.