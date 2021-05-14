Вязниковец до смерти избил подругу за выпитый без него алкоголь

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, преступление было совершено в минувшем январе.

По версии следствия, в тот день 62-летний житель Вязниковского района устроил ссору с 53-летней подругой из-за того, что она выпила без него алкоголь. Во время ссоры вязниковец принялся избивать беспомощную в силу болезни женщину, как минимум четыре раза ударив ее кулаком по голове и лицу, а также нанеся не менее 11 ударов по туловищу и рукам.

К сожалению, спасти женщину не удалось — от полученных травм она впоследствии умерла, а на ее товарища возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Сам мужчина свою вину в ходе следствия полностью признал и раскаялся в совершенном поступке. Вскоре уголовное дело начнет рассматривать Вязниковский городской суд.