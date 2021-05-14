На водоемах Владимирской области открывается период «маломерной» навигации

Согласно постановления губернатора, во Владимирской области период навигации открывается 15 мая и действует до прихода холодов и начала ледостава, но не позднее 20 ноября.

В региональном ГУ МЧС напомнили, что маломерные суда, к которым относятся, в частности, моторные лодки, яхты и гидроциклы, следует поставить на учет в Государственной инспекции маломерных судов, а судоводители обязаны иметь водительское удостоверение.

Ранее мы писали о том, что именно считается маломерным судном во Владимирской области, куда обратиться для его регистрации и как получить удостоверение судоводителя.