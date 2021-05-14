В Муроме вдова ветерана не могла получить положенное по закону жилье

В ходе проверки, проведенной Муромской городской прокуратурой, выяснилось, что супруг женщины, участник Великой Отечественной войны, скончался в 1990 году. Его супруга 1927 года рождения по закону имеет право на получение субсидий на улучшение жилищных условий, однако до настоящего времени этим правом ей воспользоваться не удалось.

Фактически вдова ветерана с 2015 года живет в Муроме, где за ней ухаживают родные, но официально прописана в деревне Селино Меленковского района в доме мужа. К меленковским властям престарелая дама уже обращалась по поводу жилья, но чиновники рассмотрели ответ «ненадлежащим образом». По результатам проверки администрациям Меленковского района и Тургеневского сельского поселения внесены прокурорские представления, одного человека наказали в дицсиплинарном порядке.

В то же время, прокуроры помогли женщине составить нужные документы, и администрация Мурома наконец поставила ее на учет как нуждающуюся в улучшении жилищных условий. Одновременно областной департамент архитектуры и строительства включил ее в перечень граждан, в отношении которых до 20 июля сформируют заявку в Минстрой России на получение жилищной субсидии. Рассмотрение заявки взято на контроль прокуратурой.