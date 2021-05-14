Во Владимире временно изменится схема движения городского транспорта

Напомним — накануне было объявлено о проведении работ на тепломагистрали, расположенной на улице Мира, в связи с чем фактическое движение транспорта на участке от улицы Гороховой до улицы Горького прекращалось с вечера 14 мая до пяти часов утра 17 мая.

Как сообщает горадминистрация Владимира, в связи с этим власти отказались перекрывать 15 мая Октябрьский проспект на время проведения спортивного праздника — с 07.30 до 16.00 будет закрыта лишь Лыбедская магистраль от Октябрьского проспекта до улицы Гагарина.

Что касается автобусов, то маршрут №33С в субботу на время праздника пойдет не по Лыбедской магистрали, а по улице Луначарского через Юрьевскую заставу на Всполье, и отуда выйдет на площадь Ленина.

Автобусы № 9С 15-16 мая поедут через остановки Владимирский государственный университет, площадь Ленина, Октябрьский проспект, Политехнический колледж, Строительный колледж и далее через Студеную гору.

В свою очередь, автобусы №23 и 11С поедут после Родника на Октябрьский проспект через площадь Ленина, далее на Всполье и на Центральный парк. В обратном направлении маршрут будет в точности таким же.