В Юрьев-Польском посетитель кафе украл оставленный клиенткой телефон

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, несколько месяцев назад в полицию обратилась жительница Юрьев-Польского, которая рассказала, что у нее пропал телефон после того, как она побывала в местном кафе.

Полицейские опросили возможных очевидцев, однако никто из них какой-то значимой информации не предоставил.

Однако через некоторое время оперативники и следователи получили сведения, что в украденный телефонный аппарат была вставлена сим-карта на имя одного из очевидцев. Мужчину тоже опрашивали, но он всячески отрицал свою причастность к пропаже гаджета.

Как было установлено впоследствии, мужчина в день кражи заметил оставленный без присмотра телефон, забрал его и выключил, а через несколько месяцев включил и начал пользоваться.

Телефон изъяли и вернули законной владелице, а 39-летний юрьевпольчанин вскоре предстанет перед судом — на днях расследование уголовного дела было завершено.