Во Владимире с 14 мая временно перекроют часть улицы Мира

Как сообщает Владимирский филиал «Т Плюс», в связи с плановым ремонтом магистральной теплосети будет перекрыто движение по улице Мира на отрезке от Октябрьского проспекта до улицы Горького.

Движение всех видов транспорта будет закрыто с 23.00 14 мая до пяти часов утра 17 мая. Это обстоятельство значительно усложняет жизнь владимирским автомобилистам, так как уже с утра 15 мая движение будет закрыто также и по Лыбедской магистрали на участке от Октябрьского проспекта до пересечения с улицей Горького и по самому Октябрьскому проспекту до улицы Дзержинского в связи со спортивным праздником.

Как будет двигаться городской транспорт в связи с перекрытием улицы Мира, пока не сообщается. Автолюбителям же придется ехать через улицы Горького и Большую Московскую.