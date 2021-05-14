Во Владимирской области подтверждено 52 новых случая заражения коронавирусом

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области по состоянию на 9 часов утра 14 мая, наибольшее количество новых заразившихся зарегистрировано во Владимире — здесь коронавирус подтвержден у 12 человек. Второе место в суточной сводке занял Муромский район с шестью новыми заразившимися, на третьем месте Гусь-Хрустальный район, где заболело пять человек.

По четыре случая заражения подтверждено в Кольчугинском, Ковровском и Петушинском районах, по три в Камешковском, Александровском и Суздальском районах. По два случая зарегистрировано в Киржачском, Собинском и Меленковском районах.

Таким образом, с начала эпидемии во Владимирской области официально подтверждено 32690 случаев заражения коронавирусной инфекцией.