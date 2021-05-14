Во Владимирской области начался спад уровня воды на Оке и Клязьме

Как сообщает ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», на Оке в районе Мурома по состоянию на 13 мая продолжается снижение уровня воды на 13-14 сантиметров в сутки. Также вода спадает на всех крупных окских притоках.

Что касается Клязьмы, то ниже Владимира она также начинает возвращаться в привычное русло, снижаясь на 7-14 сантиметров в сутки. Между тем, на Клязьме затопление поймы во Владимирской области наблюдается только в районе Вязников, где пойма затоплена до 83 сантиметров, однако убыль воды и здесь составляет порядка 7 сантиметров в сутки.

В целом, спад половодья на крупных реках региона, по прогнозу, продолжится далее.