Во Владимирской области парки и лагеря начали обрабатывать от клещей

Специалисты филиала ФГБУ «Россельхозцентр» приступили к обработкам парков, скверов, туристических баз и детских оздоровительных лагерей от клещей. Одними из первых в этом году заявки на акарицидную обработку мест массового скопления людей подали администрации Гороховецкого района и Небыловское Юрьев-Польского района.

– В Гороховце на днях мы обработали от клещей территорию городского парка площадью 7 гектаров, а в селе Небылое – детские площадки, там совокупная площадь составила примерно 1 гектар, – рассказал ведущий агроном отдела защиты растений владимирского филиала Россельхозцентра Дмитрий Зябликов.

Сейчас у клещей наблюдается так называемая первая волна активности: при температуре +1 градус они просыпаются от зимней спячки, а при + 10 ищут себе пищу.

По данным управления Роспотребнадзора на 13 мая, за неделю в регионе зарегистрировано 26 человек, пострадавших от укусов клещей, среди них 19 детей. Двумя неделями ранее в больницы региона по поводу укусов клещей обратилось 52 человека, выявлено 4 случая клещевого боррелиоза, 1 случай клещевого моноцитарного эрлихиоза, 2 случая гранулоцитарного анаплазмоза человека.

Учитывая, что активность клещи сохраняют с апреля по октябрь, всем школьным, дошкольным, медицинским учреждениям, а также муниципальным образованиям рекомендуется обрабатывать места массового скопления людей минимум два раза за сезон. Заявку на обработку можно подать во владимирский филиал Россельхозцентра по телефону: 34-19-28 (отдел защиты растений).

Наиболее «неблагополучными» территориями по степени активности клещей во Владимирской области считаются Владимир, Александровский, Меленковский и Гусь-Хрустальный районы.