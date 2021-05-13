Во Владимирской области на охрану окружающей среды потратили более трех миллиардов рублей

За 2020 год в регионе на охрану окружающей среды потратили 3462,9 миллиона рублей. Больше половины суммы – 51,9% или 1798,6 миллионов - пошли на обращение с отходами, 40,4% или 1398,2 миллиона выделили на очистку сточных вод, 5,6% - на охрану атмосферного воздуха и предотвращение изменения климата, полтора процента или 50,7 миллиона – на защиту и реабилитацию земель, подземных вод, 0,7% - на другие направления деятельности в сфере охраны окружающей среды. Для сравнения – в предыдущие годы тратили значительно меньше. Так в 2019 году 2614,4 миллиона, при этом на обращение с отходами потратили меньше, а на очистку сточных вод больше - 1616,2 миллионов, в 2018 - 2231,5 миллиона. Минимум был в 2016 – 1851,8 миллиона рублей.