Владимирцам предлагают выбрать место для памятника Андрею Боголюбскому

Выбирать горожанам придется из двух вариантов. Первый – это транспортная развязка на пересечении Лыбедской магистрали с улицей Луначарского и Ерофеевским спуском. Локация имеет историческую связь с древним направлением путей из Владимира в Боголюбово и Суздаль. Участок обращен к историческому центру города. Второй вариант - сквер, расположенный на улице Мира между зданием администрации Владимирской области и новым зданием областного Арбитражного суда. По мнению рабочей группы, установка памятника в непосредственной близости от органов административной и судебной власти подчеркнет значение личности Андрея Боголюбского, создавшего великое Владимирское княжество и заложившего основы российской государственности. Окончательно место выберут по итогам голосования, а как будет выглядеть памятник решится после проведения конкурса. Владимирцы могут проголосовать за один из вариантов места установки памятника Андрею Боголюбскому во Владимире на официальном сайте администрации города в разделе «Голосование за городские проекты»