В апреле во Владимирской области родилось 800 малышей

Увы, во Владимирской области по-прежнему уменьшается число жителей. Так за апрель по данным департамента юстиции на свет появилось 800 крох, умерло – 1890 человек, в областной столице 434 человека. Рекордное количество малышей – 307 – родилось во Владимире, на втором месте с большим отрывом Ковров – 78 новорожденных, на третьем – округ Муром с 66 младенцами. К сожалению, шестеро малюток родились мертвыми, трое – во Владимире. Зато свадеб в регионе больше, чем разводов: на 349 свадеб пришлось 274 распавшихся семей, больше половины из них – 171 пара – распались во Владимире. Меньше всего разводов было в Вязниковском и Гороховецком районах – по шесть пар в каждом, а меньше всего свадеб в Селивановском – всего три. В областном центре расписались 110 влюбленных. Также за месяц усыновили девять малышей, троих забрали в семью во Владимире. Еще троих – в Александровском районе, для 154 – установили отцовство.