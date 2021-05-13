Во Владимирской области меньше используют трактора

На 1 января 2021 года во Владимирской области общее количество тракторов в сельскохозяйственных организациях составило 1 771 штуку - это на 140 штук меньше, чем на тот же период прошлого года. Больше всего тракторов потерял аграрный Юрьев-Польский район: у него не стало 77 машин, а осталось всего 395 штук. А вот Селивановский район, наоборот, прирос тракторами. Их стало на восемнадцать штук больше и набралось 97 штук. Также в регионе меньше стали производить мяса и шерсти. Их количество сократилось до 27,3 тысяч тонн мяса в убойном весе и 11,3 тонн шерсти - это 81,4 и 80,1 процентов по сравнению с 2019 годом. Зато молока и яиц сдали больше, чем в 2019 - 424,6 тысяч тонн молока и 619,1 миллионов штук яиц.