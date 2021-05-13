Под Вязниками работник фермы пытался убить коллегу ударами палки

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, на днях завершено расследования уголовного дела по факту покушения на убийство, возбужденное на 37-летнего гражданина иностранного государства.

По версии следствия, днем 31 октября минувшего года иностранец, работавший на ферме Вязниковского района, задумал убить своего коллегу. Поводом к тому стала обида за то, что коллега не раз высказывал рабочему слова критики в связи с некачественной работой и плохому уходу за животными, в том числе уборке за ними.

Для осуществления своего замысла обиженный иностранец взял деревянную палку, с которой направился в поле, где его обидчик работал на тракторе. Увидев приближавшегося мужчину, он вышел навстречу, но получил не менее 10 уларов палкой и еще как минимум шесть ударов ножом по голове и телу.

К счастью, другие работники фермы вовремя успели вмешаться, чем спасли жизнь 44-летнему мужчине. В свою очередь иностранец свою вину полностью признал и раскаялся в своем поступке. В скором времени это дело начнет рассматривать Вязниковский городской суд.