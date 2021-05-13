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Происшествия13 мая 2021 17:27

Под Вязниками работник фермы пытался убить коллегу ударами палки

Таким образом мужчина решил отомстить человеку, делавшему ему замечания
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, на днях завершено расследования уголовного дела по факту покушения на убийство, возбужденное на 37-летнего гражданина иностранного государства.

По версии следствия, днем 31 октября минувшего года иностранец, работавший на ферме Вязниковского района, задумал убить своего коллегу. Поводом к тому стала обида за то, что коллега не раз высказывал рабочему слова критики в связи с некачественной работой и плохому уходу за животными, в том числе уборке за ними.

Для осуществления своего замысла обиженный иностранец взял деревянную палку, с которой направился в поле, где его обидчик работал на тракторе. Увидев приближавшегося мужчину, он вышел навстречу, но получил не менее 10 уларов палкой и еще как минимум шесть ударов ножом по голове и телу.

К счастью, другие работники фермы вовремя успели вмешаться, чем спасли жизнь 44-летнему мужчине. В свою очередь иностранец свою вину полностью признал и раскаялся в своем поступке. В скором времени это дело начнет рассматривать Вязниковский городской суд.

Криминал