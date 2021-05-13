В Собинке двое парней попались на краже железа с памятника архитектуры

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе следствия было установлено, что с августа по сентябрь 2020 года 18-летний житель Собинского района и его несовершеннолетний друг стащили с крыши признанного аварийным здания 60 листов кровельного железа общим весом 480 килограммов.

Речь идет не о простом доме — это было известное «Здание рабочих казарм» XIX века, которое является объектом культурного наследия — региональным памятником градостроительства и архитектуры.

На парней было возбуждено уголовное дело по факту кражи, совершенной группой лиц по предварительному сговору. В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Собинский городской суд.