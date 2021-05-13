Владимир
Еще
Радио
Владимир
Еще
Радио
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия13 мая 2021 16:25

В Собинке двое парней попались на краже железа с памятника архитектуры

На днях прокуратура направила данное уголовное дело на рассмотрение в суд
Алексей КОТМЫШЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе следствия было установлено, что с августа по сентябрь 2020 года 18-летний житель Собинского района и его несовершеннолетний друг стащили с крыши признанного аварийным здания 60 листов кровельного железа общим весом 480 килограммов.

Речь идет не о простом доме — это было известное «Здание рабочих казарм» XIX века, которое является объектом культурного наследия — региональным памятником градостроительства и архитектуры.

На парней было возбуждено уголовное дело по факту кражи, совершенной группой лиц по предварительному сговору. В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Собинский городской суд.

Криминал