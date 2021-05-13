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Происшествия13 мая 2021 15:25

В Кольчугинском районе приятель хозяина дома украл у него бензопилу

Заметив, что дорогой инструмент исчез, хозяин сразу обратился в полицию
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в конце января в полицию обратился 34-летний житель Кольчугинского района, рассказавший, что у него из дома пропала бензопила стоимостью 4000 рублей.

В ходе расследования сыщики выяснили, что накануне к мужчине в гости приходил его 40-летний приятель, после ухода которого и исчез инструмент.

По версии следствия, приятель знал место, где лежала пила, и уходя тайно прихватил ее с собой, чтобы затем оставить себе для работы.

Бензопилу удалось изъять и вернуть законному владельцу, а стащивший ее мужчина стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье «Кража».

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, с утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд.

Криминал