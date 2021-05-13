Во Владимире 15 мая состоится спортивный праздник в честь 76-летия Дня Победы

15 мая в 9.00 на Лыбедской магистрали города Владимира начнется традиционный спортивный праздник, посвященный победе нашего народа в Великой Отечественной войне. В нем участвуют дети дошкольного возраста, учащиеся школ, студенты и все желающие.

В этом году в программу праздника включены соревнования лыжероллеров, велопарад, соревнования по роллер-спорту, соревнования беговелов, выступление мотоджимхана (проезд на скорость сложной трассы с большим числом поворотом и препятствий), а также легкоатлетическая эстафета. Каждый участник должен иметь документ, удостоверяющий личность и допуск к соревнованиям, заверенный врачом, или медицинскую справку о состоянии здоровья.

Расписание стартов:

9.00 — открытие праздника,

9.30 — соревнования лыжероллеров,

10.10 — велопарад,

10.30 — забег на роликовых коньках,

11.00 — забег на беговелах,

11.20 — мотоджимхана,

11.30 — легкоатлетическая эстафета.