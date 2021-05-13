Владимирский футбольный клуб "Сириус" признали лучшим проектом в России

фото из архива Александры Лещенко

ДЮСШ по футболу "Сириус" во Владимире признали "Лучшим проектом в области развития массового футбола среди женщин" в конкурсе "Россия-футбольная страна".

- Победа в областном этапе, затем на межрегиональном. Выход в 10 лучших со всей России. И 1 место. Сказать, что рада, конечно, ничего не сказать. Такие крупные победы заряжают, появляется еще больше желания заниматься и развивать женский футбол во Владимирской области, - отметила основатель школы, судья, тренер Александра Лещенко.

Награждение победителей проходило в Нижнем Новгороде на Финале Кубка России по футболу, в прямом эфире Матч ТВ. Призы вручал Президент Российского футбольного союза Александр Дюков.

Напомним, в школе "Сириус" футболом занимаются только девочки. В этом году школа приняла участие в мультяшном проекте. УЕФА совместно с «Диснеем» запустили программу бесплатных тренировок по футболу для девочек 5-8 лет, которые проходят по мотивам известных мультфильмов «Холодное сердце-2» и «Суперсемейка-2». За реализацию этого проекта в нашей стране отвечает Российский футбольный союз. В нем принимают участие всего 19 спортивных школ.