Во Владимирской области ожидается гроза с сильным восточным ветром

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области по информации Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 мая уже в ближайшие 3-5 часов на всей территории региона ожидаются дождь, гроза и усиление восточного ветра, порывы которого могут достигать 15-18 метров в секунду.

В связи с этим в МЧС просят жителей и гостей региона быть осторожными и не оставлять автомобили под ветхими деревьями или слабоукрепленными конструкциями. При возникновении чрезвычайной ситуации следует немедленно звонить по телефонам «01», «101» или «112».