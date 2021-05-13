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Происшествия13 мая 2021 13:22

Во Владимирской области ожидается гроза с сильным восточным ветром

Погода может измениться в ближайшие несколько часов
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области по информации Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 мая уже в ближайшие 3-5 часов на всей территории региона ожидаются дождь, гроза и усиление восточного ветра, порывы которого могут достигать 15-18 метров в секунду.

В связи с этим в МЧС просят жителей и гостей региона быть осторожными и не оставлять автомобили под ветхими деревьями или слабоукрепленными конструкциями. При возникновении чрезвычайной ситуации следует немедленно звонить по телефонам «01», «101» или «112».

Стихия