Во Владимире сотрудники ФСБ обнаружили подпольный арсенал оружия

Фото: Управление ФСБ России по Владимирской области

Как сообщает Управление ФСБ России по Владимирской области, Ленинский районный суд вынес обвинительный приговор 42-летнему жителю Владимира, обвинявшемуся в незаконном обороте оружия.

Оперативникам ФСБ поступила информация, что данный мужчина собирает дома арсенал. Данная информация в итоге подтвердилась: у владимирца в квартире правоохранители обнаружили два пистолета калибра 9 миллиметров, изготовленные из недействующих пистолетов ПМ, более 300 различных птаронов, два универсальных запала ручных гранат, три основные части для пистолета ПМ, а также оборудование, при помощи которого оружие восстанавливалось и модернизировалось.

Как установлено, именно на модернизацию и восстановление владимирец приобретал все эти предметы, находя их в сети и получая по почте.

Суд признал держателя арсенала виновным и приговорил к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год и со штрафом в 100 тысяч рублей.