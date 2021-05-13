В Радужном обнаружен и уничтожен старый артиллерийский снаряд

Фото: Управление Росгвардии по Владимирской области

Как сообщает Управление Росгвардии по Владимирской области, сильно коррозированный 105-миллиметровый бронебойный артиллерийский снаряд был обнаружен в одном из районов Радужного.

На место прибыли сотрудники группы разминирования, которые обследовали и обезвредили опасную находку. Боеприпас был вывезен на спецполигон и уничтожен.

Наш источник в правоохранительных органах региона уточнил, что обнаруженный в Радужном снаряд находился в труднодоступной местности и был выпущен приблизительно в 60-70-е годы прошлого века. По предварительным данным, на этом месте располагались воинские части и, вероятнее всего, найденный боеприпас попал сюда с территории одной из них.

К счастью, все обошлось благополучно, и никто в результате инцидента не пострадал.