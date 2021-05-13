В Гусь-Хрустальном районе «Газель» попала под грузовой поезд

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает УМВД России по Владимирской области, авария случилась 13 мая около 07.00 на 41 километре автодороги Гусь-Хрустальный — Лесниково — Купреево. Водитель «Газели» 1958 года рождения, ехавший со стороны райцентра, выехал под красный сигнал семафора и столкнулся с локомотивом грузового поезда.

По информации Приволжского Следственного управления СК России на транспорте, в составе поезда №2019 было 77 вагонов, с рельсов в результате столкновения они не сошли.

- После столкновения водитель «ГАЗ», находящийся в состоянии алкогольного опьянения, попытался скрыться с места ДТП, но был задержан сотрудниками ДПС и доставлен в отдел внутренних дел, - сообщил дежурный офицер отдела информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области Андрей Федосимов.

Как выяснилось, попавший под поезд водитель ранее уже неоднократно попадался инспекторам ГИБДД за различные правонарушения. В настоящее время обстоятельства аварии устанавливаются следователями и полицейскими. На водителя составлены административные протоколы за нетрезвую езду, проезд под запрещающий сигнал и попытку скрыться с места ДТП.