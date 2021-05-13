15 мая на полдня перекроют Лыбедскую магистраль и Октябрьский проспект

Администрация города Владимира сообщает о том, что 15 мая в центре Владимира состоится спортивный праздник, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне,. И в связи с этим власти города для безопасности участников праздника на полдня перекроют две крупные дороги - Лыбедскую магистраль и Октябрьский проспект.

С 7.30 до 16.00 будет ограничено движение всех видов транспорта по Лыбедской магистрали от пересечения с улицей Гагарина до перекрестка с Октябрьским проспектом и по Октябрьскому проспекту от пересечения с улицей Мира до улицы Дзержинского. Транспорт будет направлен в объезд по улицам Мира, Горького, Дворянской, 2-й Никольской, Гагарина, Никитской, Княгининской, Большой Московской.

В мэрии не приносят извинений горожанам за доставленные неудобства, лишь напоминают о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения всеми его участниками, а водителям - о своевременном выборе путей объезда.