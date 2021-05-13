Во Владимирской области 13 мая 2021 года заболели коронавирусом 55 человек

Коронавирус и не думает отступать окончательно. Роспотребнадзор опубликовал данные по суточной заболеваемости "ковидом" во Владимирской области.

На территории региона на 10 часов утра 13 мая 2021 года лабораторно подтверждено 55 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Вот как они распределились по районам области: 10 сл. в г. Владимире, 7 сл. в Гусь-Хрустальном, 7 сл. в Муромском, 6 сл. в Кольчугинском, 5 сл. в Ковровском, 5 сл. в Камешковском, 4 сл. в Александровском, 4 сл. в Петушинском, 3 сл. в Юрев-Польском, 2 сл. в Суздальском, 1 сл. в Киржачском, 1 сл. в Меленковском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 32 638 случаев заболевания (7478 сл. в г. Владимире, 3967 сл. в Гусь-Хрустальном, 3590 сл. о. Муром, 2339 сл. в Ковровском, 2055 сл. в Александровском, 1910 сл. в Петушинском, 1370 сл. в Юрьев-Польском, 1272 сл. в Вязниковском, 1452 сл. в Кольчугинском, 1233 сл. в Суздальском, 1013 сл. в Собинском, 1008 сл. в Киржачском, 900 сл. в Меленковском, 737 сл. в Гороховецком, 722 сл. в Камешковском, 691 сл. в Селивановском, 501 сл. в Судогодском, 400 сл. в г. Радужном).