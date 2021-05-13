Президент РФ присвоил звание заслуженного работника здравоохранения главврачу владимирской горбольницы №5

Сергей Замковой.

Главному врачу городской клинической больницы №5 города Владимира Сергею Замковому присвоено звание "Заслуженный работник здравоохранения РФ". Соответствующий указ подписал Президент Владимир Путин.

Данное звание присваивается за высокий профессионализм и многолетнюю добросовестную работу. Сергей Замковой отдал системе здравоохранения 38 лет, из них девять лет он возглавляет владимирскую горбольницу №5, которая обслуживает более 80 тысяч человек.

Под непосредственным руководством Сергея Замкового в больнице в 2020 году был развернут ковидный госпиталь. Помимо этого при нем были открыты центр амбулаторной онкологической помощи, кардиологическое отделение, отделение охраны репродуктивного здоровья, кабинет неотложной медицинской помощи в территориальной поликлинике, другие структурные подразделения, значительно укреплена материально-техническая база.