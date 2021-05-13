Во Владимирской области пройдет день бесплатной диагностики меланомы

24 мая во Владимирском областном кожно-венерологическом диспансере состоится ежегодная акция день диагностики меланомы. В этот день все желающие могут пройти бесплатный медицинский осмотр для исключения злокачественного заболевания кожи.

Записаться на бесплатный прием к врачу-дерматологу можно уже сейчас по телефону "горячей линии": 8(800)2000-345 или на сайте проекта melanomaday.ru. При обращении к врачу пациенту необходимо иметь при себе паспорт, страховой медицинский полис и СНИЛС.

День диагностики меланомы проводится с 1999 года. Ежегодная акция направлена на повышение качества ранней диагностики одного из самых злокачественных новообразований – меланомы кожи. С 2007 года в проекте участвует и Россия. По данным Владимирского областного клинического онкологического диспансера, ежегодно в регионе в среднем у 100 человек выявляют заболевание меланомой. Женщины в особой группе риска и поражаются в два раза чаще мужчин. В этой связи крайне важно своевременное медицинское обследование.