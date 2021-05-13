В Коврове два легковых автомобиля сгорели во время пожара в гаражах

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, сообщение о пожаре в гаражном массиве поступило на пульт диспетчеров пожарной охраны в 12.30, вскоре первые расчеты прибыли к месту возгорания.

Выяснилось, что пламенем были объяты два кирпичных гаража, огонь грозил перекинуться на соседние секции. В результате огнеборцам удалось отстоять гаражный массив, локализовать и потушить пламя на общей площади 20 квадратных метров.

В результате сгорели вещи и отделка двух гаражей, также огонь сильно повредил две легковые машины. К счастью, среди людей погибших и пострадавших нет.

В настоящее время дознавателями МЧС устанавливается точная причина пожара. К тушению привлекались три пожарные машины и 13 огнеборцев.